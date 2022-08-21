الكويت تعلن انضمامها لعضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 03:28 مساءً - أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، انضمامها إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي، التي تعمل لمصلحة المستهلكين كأداة رقابية وتركز على التكنولوجيا الناشئة.

وقالت الهيئة ـ في بيان اليوم الأحد ـ إن الشبكة تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المعنية التي تدعم الابتكار لتبادل الخبرات ومنهجيات الابتكار.

وأضافت أن الشبكة تسعى إلى توسيع نطاق عمل مقدمي خدمات ومنتجات أعمال الابتكار على المستوى الدولي، إضافة إلى تبادل المعرفة والسياسات، مشيرة إلى التزام الشبكة بتوفير النزاهة المالية والشمول المالي والاستقرار المالي عبر الابتكار في الخدمات المالية.

وأوضحت الهيئة أن انضمامها للشبكة يأتي بدعوة من عمدة الحي المالي السابق لمدينة لندن اللورد وليام راسيل وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس خلال زيارتهما للهيئة في أكتوبر 2021 للاستفادة من خدمات الشبكة.

وأكدت الهيئة سعيها لمواكبة الابتكارات الحديثة في الخدمات المالية والتطور التكنولوجي الذي يعمل على تغيير المشهد الاقتصادي والمالي بشكل متسارع وتبني التكنولوجيا التي تتلاءم مع متطلبات تطوير السوق وتنويع أدواته.

وأسس الشبكة العالمية للابتكار المالي في يناير 2019 عدد من المنظمين الماليين والمنظمات ذات الصلة في المملكة المتحدة بغرض إنشاء بيئة رقابية عالمية للابتكار وتضم في عضويتها 68 مؤسسة رقابية وسبع جهات بصفة مراقبين ومن أبرزها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أما هيئة أسواق المال فتأسست وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.