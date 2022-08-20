رئيس الإمارات يوجه بتقديم مساعدات للمتضررين من فيضانات السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 04:25 مساءً - وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن توجيهات رئيس الدولة تأتي في إطار تضامن الإمارات وشعبها مع الشعب السوداني في هذه الظروف الراهنة.

وأضافت الوكالة أن المساعدات تهدف كذلك إلى دعم الجهود السودانية وقدرات المؤسسات المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان.

كانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها دفعت بطائرات عمودية وقوارب إنقاذ من القوات الخاصة لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمتضررين من السيول والأمطار.