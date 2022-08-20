وفد حكومي وأمني عراقي يتفقد الحدود مع سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - تفقد وفد عراقي رفيع المستوى، صباح اليوم السبت، منطقة أمنية على الحدود مع سوريا، غربي البلاد.

ووصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إلى الحدود السورية العراقية صباح اليوم.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن “وفداً أمنياً كبيراً برئاسة الغانمي وصل الى قيادة حدود المنطقة السادسة غرب سنجار للاطلاع على تأمين الحدود العراقية السورية”.

وأضاف أن “الوفد ضم وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الحدود وعدد من القيادات الأمنية”.

وقبل أيام، وقع هجوم بطائرات مسيرة أصاب مجمعا تديره القوات الأمريكية ومسلحون مدعومون من واشنطن في شرق سوريا قرب نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت القوات المسلحة العراقية قد أعلنت في بداية العام أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل، وأن الجيش على أهبة الاستعداد للتصدي للإرهابيين.