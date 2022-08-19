روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
أعلنت شركة غازبروم الروسية في بيان اليوم الجمعة أن إمدادات الغاز عبر خط انابيب السيل الشمالي "نورد ستريم" ستتوقف تمامًا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر لإجراء أعمال الصيانة الدورية.
وأضاف البيان الصادر من الشركة أنه في 31 أغسطس 2022، سيتم وقف وحدة ضخ الغاز (التوربين) الوحيد العامل لمدة ثلاثة أيام لإجراء أعمال الخدمات والصيانة الوقائية الدورية المجدولة وسيتم تنفيذ مجموعة من أعمال الصيانة الروتينية وفقًا لعقد الصيانة الحالي بمشاركة متخصصين من شركة سيمنز".
وأشار البيان الذي نقله موقع" روسيا اليوم" أنه "عند الانتهاء من العمل وعدم وجود أعطال فنية بالوحدة، سيعود نقل الغاز إلى مستوى 33 مليون متر مكعب في اليوم".
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