تراجع أسعار الذهب الى 1767 دولار للاوقية
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة في مع ارتفاع الدولار، ليتجه المعدن النفيس بذلك لتسجيل خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.24% إلى 1767 دولار للأونصة.
كما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.29% إلى 1753.44 دولار للأونصة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الست الرئيسية، بنسبة 0.26% إلى 107.76 نقطة.
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