وزارة الداخلية العراقية تنفى استقالة وزيرها عثمان الغانمى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 05:26 مساءً - نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، استقالة وزيرها، عثمان الغانمى، بعد انتشار معلومات تفيد بتقديمه استقالته من حكومة مصطفى الكاظمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت فى بيان صحفى: "يبدو أن النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد لوزير الداخلية أغاض أعداء النجاح، وأصبحوا يروجون لأخبار غير صحيحة إطلاقاً".

وأضافت أن "خبر استقالة الوزير لا أساس له من الصحة، وأن سيادته يمارس عمله بشكل اعتيادي، وأن هكذا معلومات مضللة نشرت من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحاول خلط الأوراق".

وأشارت إلى أن "الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تحتفظ بحق الرد والإجراءات على كل من نشر أو حاول الترويج لهذه الشائعات المغرضة".