ارتفاع الذهب مع تراجع عائدات السندات

ارتفاع الذهب مع تراجع عائدات السنداتارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تراجع عائدات السندات، غير أن صعود الدولار والتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في العقود الفورية 0.3 في المائة إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أغسطس الجاري.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1779.90 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين في الخارج.