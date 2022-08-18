ارتفاع عدد ضحايا حرائق الجزائر إلى 31 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 12:28 مساءً - أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الحرائق التي ضربت عدة ولايات إلى 31 شخصا.

كما أعلنت أن الحرائق تسبب في إتلاف 800 هكتار من الغابات.

وقال مراسلنا إن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن وصل إلى ولاية الطارف لمعاينة أضرار الحرائق، والتضامن مع الأهالي هناك.

وكان وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، قال إن الدولة عملت على تجنيد كلِ الإمكانيات البشرية والمادية لإخماد الحرائق التي بلغت أكثرَ من 100 حريق، مشيرا إلى أن بعضَها مفتعلة.