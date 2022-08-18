الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إغلاق 7 مؤسسات: «جريمة واعتداء»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - أدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة في بيان صحفي، القرار الإسرائيلي “جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية”.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية وقوفها مع هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.