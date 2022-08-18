فلسطين تدين جريمة إعدام شاب في نابلس خلال اقتحام إسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد الشاب وسيم ناصر أبو خليفة (20 عاما) من مخيم بلاطة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال إثر اقتحامها لمدينة نابلس.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الجريمة جزءاً من جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية، داعيةً المدعي العام للمحكمة الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد وصولا لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين.