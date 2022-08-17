ارتفاع حصيلة انقلاب حافلة الركاب في المغرب إلى 23 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 10:29 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب بالمغرب إلى 23 قتيلا و36 جريحا، حسب مسؤول بوزارة الصحة، في فاجعة هي الأكبر بالمملكة خلال الأعوام الأخيرة.

وقال المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، رشدي قدار إن حصيلة الضحايا "ارتفعت إلى 23، بينما لا يزال 36 جريحا يخضعون للعلاج"، مبينا أن الحادث نجم عن "انقلاب حافلة للمسافرين قادمة من الدار البيضاء صوب منطقة أيت عتاب ... بأحد المنعرجات بالطريق الوطنية رقم 11"، في محافظة خريبكة وفق ما أفاد مصدر في السلطات المحلية.

وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أولية بلغت 15 قتيلا، مؤكدة فتح تحقيق "للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث".

يعد هذا الحادث الأسوأ من نوعه في المملكة خلال الأعوام الأخيرة. وكان حادث مماثل لحافلة ركاب بين مراكش وورزازات في الجنوب، أسفر عن 42 قتيلا في 2012.

تودي حوادث السير في المغرب بنحو 3500 شخص وتخلف قرابة 12 ألف جريح سنويا بمعدل 10 قتلى في اليوم، وفق تقديرات رسمية.