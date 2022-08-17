الديوان الهاشمى الأردنى يعلن خطوبة ولى العهد الحسين بن عبد الله الثانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 10:29 مساءً - أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، اليوم الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردنى، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي،الملك عبد الله والملكة رانيا بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.