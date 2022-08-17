انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولارانخفضت أسعار الذهب عند الإغلاق، حيث استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، في حين يترقب المستثمرون اتجاه رفع أسعار الفائدة من محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب ما أورده موقع "سي إن بي سي عربية" اليوم الأربعاء، انخفض سعر الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 1774.79 دولارًا للأونصة، بعد انخفاض أكثر من 1 في المائة يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1789.7 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع سجله في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت الفضة الفورية 0.8 في المائة إلى 20.10 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 933.72 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2150.51 دولارًا.