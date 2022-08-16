أسعار الغاز في أوروبا مرشحة للارتفاع إلى 4000 دولار

أسعار الغاز في أوروبا مرشحة للارتفاع إلى 4000 دولارأعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع سعر الغاز للعقود الفورية في أوروبا إلى مستوى 2500 دولار لكل ألف متر.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الشركة، قولها: إن أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء القادم مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك بحسب تقديرات متحفظة.

ويشار إلى أنه تم تداول أسعار الوقود الأزرق في أوروبا الأسبوع الماضي بالقرب من مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، ومنذ ذلك الوقت تسارع الارتفاع وجرى تداول العقود اليوم فوق مستوى 2500 دولار.

الجدير ذكره أن أوروبا تواجه أزمة طاقة في ظل عدة عوامل منها تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.