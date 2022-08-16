ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) العماني اليوم الثلاثاء، مرتفعًا (9ر7) نقطة وبنسبة (17ر0) في المائة عند مستوى (87ر4651) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (93ر4643) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت ثلاثة ملايين و(109) آلاف و(848) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر53) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(22) ألفًا و(697) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (117ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (27ر23) مليار ريال عُماني.

