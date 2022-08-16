شؤون الحرمين تطلق معرض ”الكعبة المشرفة” الافتراضى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:28 مساءً - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة شؤون المعارض والمتاحف، معرض الكعبة المشرفة الافتراضي.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة، مشيراً إلى أن المعرض يعرض ، بمناسبة غسل الكعبة المشرفة ، بعضًا من الأدوات التي تستخدم في عملية الغسيل.

من جانبه، قال مدير عام المعارض الرقمية ومدير العلاقات العامة الإعلام بالمعرض ريان بن محمد المسعودي "إن الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة جميعها من النحاس وصُنعت خصيصًا لهذه المناسبة المباركة، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي".