التحالف الدولي يصد هجوما على قاعدة ”التنف” على الحدود السورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 08:26 مساءً - أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، أنه تمكن من صد هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة "التنف" العسكرية جنوب شرقي سوريا.

وأكد التحالف - في بيان اليوم الاثنين عدم وقوع إصابات جراء الحادث، قائلا "إنه بالتنسيق مع شركائنا تم الرد على هجوم شنته عدة طائرات دون طيار في محيط ثكنة التنف حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم".

وأوضح البيان أن إحدى الطائرات بدون طيار أسقطت، بينما سقطت طائرة أخرى في المجمع دون التسبب في أي ضرر للقاعدة، التي تضم القوات الأمريكية وحلفاءها السوريين.

وفي السياق، أدان قائد قوة المهام المشتركة الأمريكية جون برينان الهجوم، قائلا، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، "إن تلك الهجمات تعرض المدنيين السوريين للخطر، وتقوض الجهود التي يقوم بها الشركاء لتأمين هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي".

وبدوره، أكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الكولونيل جو بوتشينو أن القوات الأمريكية نجحت في إفشال الهجوم بثلاث مسيرات على الموقع العسكري في التنف، مشددا على أن مثل هذه الهجمات من شأنها تقويض جهود القضاء على (داعش).