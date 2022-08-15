انتعاش الدولار يخفض أسعار الذهب

انتعاش الدولار يخفض أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انتعاش الدولار، وسط توقعات لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة رفعاً حاداً، مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6% الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1807.30 دولار، بحسب "رويترز".

ومحا الدولار خسائره السابقة ليصعد 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 20.57 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3% إلى 950.37 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2222.23 دولار.