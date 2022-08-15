اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية تعقد اجتماعها التاسع غدا بمقر الجامعة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:25 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، بمشاركة 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة اليوم فإن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات منها تقديم الأمانة العامة عرض مرئي حول الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أبرز ما تضمنته الدراسة والتوصيات التي قدمتها لتطبيق تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك من منطلق حرص الأمانة العامة على تعظيم الاستفادة وتفعيل مبدأ تراكم المنشأ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء، من خلال تطبيق صيغ تتلاءم مع طبيعية التوجهات والاهتمامات الاقتصادية الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية، واسترشادا بالاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية (الثنائية ومتعددة الأطراف) ذات الصلة وقواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويعقب العرض المرئي جلسة عصف ذهني حول تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء وذلك من أجل الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.