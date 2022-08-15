العراق.. إحباط مخطط إرهابي لاستهداف قوات أمنية والمدنيين في الموصل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:25 مساءً - أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الاثنين، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن قوة مشتركة من الجيش واللواء 60 في الحشد الشعبي أحبطت اليوم، مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل.

وأضافت أن ذلك جاء بعد تنفيذ القوة عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، اسفرت عن العثور على مواد (TNT) ومادة (C4) تقدر بـ( 10 اكياس) وعدد من أجهزة الهاتف النقال الجاهز للربط كان الإرهابيون يخططون لربطها بالمتفجرات لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين.