استقالة وزيرة الحكم الاتحادي فى السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - تقدمت وزيرة الحكم الاتحادى فى السودان، بثينة إبراهيم دينار، باستقالتها من منصبها، مؤكدة أن أمام الجميع فرصة تاريخية لإنقاذ السودان وتحقيق التحول الديمقراطي والدولة المدنية.

وقالت دينار فى خطاب استقالتها إنها وافقت على المشاركة من أجل إيصال إتفاقية السلام إلى مراميها ووقف نزيف الدم في مناطق النزاعات، ومن أجل ترتيبات أمنية شاملة وصحيحة وعودة النازحين واللاجئين لقراهم ومناطقهم وتوفير الخدمات اللازمة، ومن أجل حرية التعبير السلمي والممارسة الديمقراطية.

وذكرت عددا من الأسباب لتقديم استقالتها، وتمثلت فى عدم تنفيذ “اتفاق جوبا لسلام السودان” خاصة الترتيبات الأمنية، والضغط علي الوزارة لإلغاء لجان الخدمات والتغيير بحجة أن هذه اللجان تابعة لقوى الحرية والتغيير، بالإضافة للتدخل في تعيين وتكليف أمناء الحكومات في الولايات.

وأوصت دينار السودانيين فى مناطق النزاعات بالتخلى عن خطاب الجغرافيا والمناطقية وإستخدام التنوع لإثراء و تقوية إدارة وحكم السودان.