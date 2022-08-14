رئيس مجلس السيادة السودانى يتفقد المناطق المتأثرة جراء السيول والأمطار بولاية نهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 07:25 مساءً - تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بولاية نهر النيل.

وقال مجلس السيادة - في بيان اليوم - إن البرهان تفقد أيضا منطقة المكايلاب بمحلية بربر ومنطقة كدباس.

ووقف رئيس مجلس السيادة، خلال زيارته، على حجم الأضرار والخسائر في هذه المناطق، مؤكدا وقوفه بجانب المتضررين وتقديم الدعم والعون لهم.

ووجه رئيس مجلس السيادة السوداني كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات من أجل مساعدة المواطنين وتقديم المعونات اللازمة لهم.