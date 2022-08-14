مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع
أنهى مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ4.3 نقطة، أي بنسبة 0.09 بالمئة، ليبلغ مستوى 4626.15 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4621.81 نقطة.
وبلغت قيمة التداول خلال الجلسة مليونا و620 ألفا و506 ريالات عمانية، منخفضة بنسبة 36.9 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و569 ألفا و188 ريالا عمانيا.
وقالت وكالة الأنباء العمانية أن التقرير الصادر عن بورصة مسقط أشار إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.016 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 23.21 مليار ريال عماني.
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