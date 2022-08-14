سفير الكويت الجديد لدى طهران يقدم أوراق اعتماده

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - قدم سفير الكويت الجديد لدى طهران، نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية إيران، ويعد أول سفير للكويت في طهران بعد سبع سنوات.

وقدم بدر عبدالله المنيخ، سفير دولة الكويت الجديد لدى طهران، نسخة من أوراق اعتماده الى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وكان السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، قد رحب في مقابلة مع صحيفة "الرأي"، بعودة مندوب الكويت على مستوى السفراء إلى طهران، وقال إن اختيار بدر عبدالله المنيخ سفيرا لدولة الكويت لدى طهران أمر طبيعي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجال السياسي.

وقال إيراني أيضا عن زيارة أمير عبداللهيان للكويت: خلال هذه الزيارة، سيتشاور وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.