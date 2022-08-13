الحرس الوطنى التونسى يحبط 12 عملية هجرة غير شرعية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 10:26 مساءً - أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، عن إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة الليلة الماضية وإنقاذ 184 مجتازًا، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث، في بيان السبت، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بالمنستير والمهدية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين بشأن المذكورين.