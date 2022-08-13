ليبيا العثور على جثث 15 مهاجرا في منطقة الحدود مع السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 08:23 مساءً - أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، العثور على جثث 15 مهاجرا على الأقل في الصحراء الواقعة بمنطقة الحدود مع السودان.

وكشفت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، إن المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم جراء نقص الوقود.

ولفتت إلي أن 9 مهاجرين آخرين نجوا، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكان من بين المهاجرين أيضا نساء وأطفال، لكن الإدارة لم تكشف تفاصيل عن عددهم.

كما لم توضح أسباب وفاة المهاجرين، لكنها أضافت إنه لم يكن معهم ما يكفي من الطعام والشراب.

وأشارت الإدارة إلي إن جميع المهاجرين سودانيون من بلد يعاني من الاضطراب منذ سنوات.

حاول المهاجرون على الأرجح الوصول إلى غرب ليبيا في محاولة لركوب قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.