الذهب يسجل رابع زيادة أسبوعية

الذهب يسجل رابع زيادة أسبوعيةارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، الليلة الماضية، مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي.

وذكر موقع "سي ان بي سي عربية" أن العقود الآجلة للذهب ارتفعت بنحو 0.5 في المائة عند تسوية الجلسة، أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة.

فيما سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 1.3 في المائة، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الـ31 من ديسمبر 2021