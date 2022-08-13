العراق يتسلم 50 عنصرا ينتمون لـ”داعش” قبض عليهم في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، تسلم 50 عنصرا ينتمون لتنظيم "داعش" قبض عليهم في سوريا.

وذكرت في بيان صحفي: "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابيا من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن قبض عليهم داخل الأراضي السورية".

وأضافت: "جرت عملية استلام هؤلاء الإرهابيين عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري، وتسلمتهم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

وأشارت إلى أن " قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منها".