انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاق
انخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (6ر30) نقطة وبنسبة (66ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (81ر4621) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (43ر4652) نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونين و569 ألفًا و188 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 8ر23 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و75 ألفًا و654 ريالًا عُمانيًّا.
وبحسب التقرير الصادر عن البورصة اليوم، انخفضت القيمة السوقية بنسبة (160ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (20ر23) مليار ريال عُماني.
ويشار إلى أن قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة بلغت (311) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (09ر12) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (701) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (28ر27) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني إلى (390) ألف ريال عُماني وبنسبة (19ر15) في المائة.
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