مقتل الزعيم العسكري لداعش في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 08:23 مساءً - قتل، اليوم الأربعاء، أبو سالم العراقي، الزعيم العسكري لتنظيم داعش في سوريا، في عملية أمنية نوعية استهدفت مكان تواجده في سوريا.

وكشفت وسائل إعلام رسمية نقلًا عن مصادر أمنية أن أبو سالم العراقي قتل في عملية أمنية نوعية، وأبو سالم يعرف عنه أنه قائد التنظيم العسكري في داعش في مناطق الجنوب السوري.

وكشفت التحقيقات أن أبو سالم العراقي متورط في الكثير من العمليات الإرهابية بحق الجيش السوري، وكذلك بحق عدد من المدنيين في سوريا بسبب النشاط العسكري لتنظيم داعش في مناطق الجنوب.

فيما تكشف السلطات السورية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية للكشف عن أماكن تواجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.