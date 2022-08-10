العراق يعيد تأهيل مطار الموصل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 10:30 صباحاً - وضع رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى بشمال العراق.

ووجه الكاظمي بإكمال مستلزمات إطلاق المشروع في زيارة سابقة إلى المحافظة الشهر الماضي، من أجل أن تكون الانطلاقة فاعلة ووفق المعايير والمتطلبات التي تمنع تلكؤ المشروع، وتضمن إنجازه في الوقت المحدد.

وأكد الكاظمي على أن مطار الموصل الدولي سيمنح فرصا عديدة في مجالات مختلفة لمحافظة نينوى، والمناطق المجاورة في نقل البضائع والمسافرين.

وبين أن هناك جهودا جبارة لإعادة إعمار مدينة الموصل، تخضع لمواكبة ومتابعة مباشرة من طرفه، بما يضمن أن يتم إنجاز هذه المشاريع والأعمال بأسرع وقت ممكن خدمة لأهالي نينوى، ومن أجل أن يلمس المواطن نتائج حقيقية للإعمار.