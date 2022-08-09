مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
انخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (1ر11) نقطة وبنسبة (24ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (25ر4650) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (34ر4661) نقطة.
وذكر التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن قيمة التداول بلغت أربعة ملايين و(337) ألفًا و(644) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (9ر5) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت أربعة ملايين و(95) ألفًا و(109) ريالات عُمانية.
وأشار إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (086ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (23ر23) مليار ريال عُماني.
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