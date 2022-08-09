السعودية تطالب المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 04:25 مساءً - أكد مجلس الوزراء السعودي، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء التأكيد السعودي خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم وخاصة تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأكد المجلس، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.