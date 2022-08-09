فلسطين: إفلات إسرائيل من المحاسبة يشجعها على ارتكاب الجرائم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 02:22 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، العملية الإسرائيلية التي شنتها، صباح اليوم الثلاثاء، على البلدة القديمة في مدينة نابلس، ما أسفر على استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن “هذه الجريمة حلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة والمشروعة”.

وأضافت: “شعور دولة الاحتلال بالحصانة والحماية يشجعها على التمادي في تعميق عدوانها وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع، بهدف فرض المنطق العسكري الأمني في التعامل مع قضايا شعبنا بديلاً للحلول السياسية للصراع، في محاولة إسرائيلية مفضوحة لإخفاء الطابع السياسي الإجرامي للاحتلال وعنصريته لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين”.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه “الجريمة البشعة” ومخاطرها على ساحة الصراع، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام.