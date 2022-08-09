انور قرقاش: موقف الإمارات الداعم للشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر “موقف الإمارات الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها قيام دولة مستقلة موقف ثابت ومبدئي بعيداً عن المزايدات التي يدفع ثمنها الفلسطينيون غاليا”.

وأضاف قرقاش: “وللوصول إلى ذلك وإنهاء الاحتلال لا بديل عن الحل السياسي، قناعتنا راسخة تنطلق من ثوابتنا الأخلاقية وموقفنا التاريخي والواقع السياسي”.

كانت الإمارات قد أكدت أمس على لسان السفير محمد بوشهاب نائب مندوبة الدولة لدى الأمم المتحدة، أهمية الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

كما أدانت الإمارات اقتحام مجموعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى.