البحرين تشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 08:23 مساءً - رحبت مملكة البحرين، بالتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيدة بالجهود الحثيثة التى قامت بها مصر الشقيقة لإنهاء العمليات العسكرية فى القطاع حقنًا للدماء ووقف الخسائر فى الأرواح والممتلكات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم استدامة وقف إطلاق النار ومنع التصعيد ووقف القصف والهجمات الصاروخية حفاظا على أمن وسلامة المدنيين، وتكثيف المساعى لإحلال السلام الشامل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.