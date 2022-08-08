المحكمة الإدارية التونسية ترفض طعنا على نتائج الاستفتاء على الدستور شكلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 07:26 مساءً - أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الاثنين، أن الدائرة القضائية المختصة بالنظر في الطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" على النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد، قضت برفض الطعن شكلًا.

وكانت المحكمة الإدارية التونسية قضت، يوم الجمعة الماضي، بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ"، وقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلًا ورفضه أصلًا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت في 26 يوليو الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو الماضي.