عون يرأس اجتماعا لبحث خطة إعادة النازحين السوريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 04:26 مساءً - بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة، وسوف يستكمل البحث في اجتماع لاحق.

جاء ذلك خلال ترأس عون، اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا حضره وزيرا الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، والشؤون الاجتماعية، هكتور الحجار.

وأوضح وزير الئون الاجتماعية اللبناني، هكتور الحجار، بعد الاجتماع، أن الاجتماع تركز بشكل أساسي على موضوع النازحين السوريين والتطورات التي حصلت خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك توافق على عدة نقاط، وأنه تم تنسيق المواقف.

ولفت إلى أنه من المحتمل أن يُعقد الأسبوع المقبل بعض اللقاءات لإنهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة.

وأكد أن “التواصل لم ينقطع بين سوريا ولبنان، وأن سوريا دولة شقيقة وقريبة إلى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا بها علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل أو العلاقات يوما بين البلدين على الإطلاق”.