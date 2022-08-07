الحكومة الفلسطينية تشيد بالموقف المصري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 11:28 مساءً - قال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن الجهود المصرية موضع ثقة من الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، كما أن مصر تسارع دائما في مد يد العون للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف إبراهيم ملحم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن غزة تعيش أوقات صعبة ومشهد مؤلم بسبب العدوان الإسرائيلي.

وتابع الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن الفلسطينيون يتطلعون لنجاح الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على الأبرياء في قطاع غزة، مردفا أن عدد الشهداء بلغ 31 شهيدا حتى الآن، وهناك عشرات الجرحى والمصابين، والمئات أصبحوا في العراء بسبب تهدم المنازل فوق ساكنيها، وهناك أطفال فقدوا أبائهم.

وبيّن إبراهيم ملحم، أن الإرهاب الإسرائيلي المنظم، استهدف البيوت والمنازل بالصواريخ والهجمات البربرية حتى سقطت فوق ساكنيها.