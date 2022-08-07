الصحة الفلسطينية : ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 10:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 مواطنا، فلسطينيا مساء اليوم الأحد، فى غارات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق فى قطاع غزة، ما يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالى إلى 43 شهيدا فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، والمصابين أكثر من 311 مواطنًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية استهدفت منطقة مقبرة الفالوجا فى بلدة جباليا شمال القطاع، وتجمعا للمواطنين عند مفترق السامر وسط مدينة غزة، ومنزلا شرق البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا غالبيتهم من الأطفال، وإصابة آخرين، جروح عدد منهم وصفت بالخطيرة.

يذكر أن، نجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.

وأفاد مصدر مسئول، الأحد، أنه فى إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية فى قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالى وفى ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من ساعت 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 ( بتوقيت فلسطين).

وتبذل مصر جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.

كانت مصادر مصرية مسئولة قد أكدت اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد فى قطاع غزة، ونقلت قناة أكسترا نيوز عن مصادر مصرية مسئولة تأكيدها اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى فى قطاع غزة.

وأكدت المصادر المصرية للقناة، أن اتصالات مصرية مكثفة خلال استمرار القاهرة فى جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين.

وذكرت مصادر مصرية مسئولة، أن القاهرة تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، وتزامن ذلك مع إعلان مسئول فلسطينى، أن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش.

فيما أعربت ألمانيا، عن قلقها البالغ من التطورات الأخيرة فى غزة وإسرائيل، مؤكدة أهمية منع المزيد من التصعيد والحفاظ على أكبر قدر ممكن من ضبط النفس.

وقالت الخارجية الألمانية، فى تغريدة نشرها المركز الألمانى للإعلام فى العالم العربي: "نشاطر أقارب ضحايا المدنيين أحزانهم، وقلوبنا مع كل من يخشى على حياة أحبائه وصحتهم فى هذه الساعات".

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، فى بيان نقلته لوكالة الفلسطينية، أن استمرار العدوان الإسرائيلى سواء فى المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلى الذى يستهدف الشعب الفلسطينى ومقدساته الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولى الذى سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة يجب أن يقف عند مسئولياته وأن يوقف هذا العدوان.

وطالب المجتمع الدولى وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفورى لوقف هذا العدوان الإسرائيلى قبل فوات الآوان.