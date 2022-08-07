انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (1ر13) نقطة وبنسبة (28ر0) في المائة اليوم الأحد، مغلقاً عند مستوى (01ر4654) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (15ر4667) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت سبعة ملايين و(21) ألفًا و(676) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (3ر4) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت سبعة ملايين و(335) ألفًا و(395) ريالًا عُمانيًا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (055ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (23ر23) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (184) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (63ر2) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (638) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (08ر9) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (453) ألف ريال عُماني وبنسبة (45ر6) في المائة.