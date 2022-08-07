انقطاع الكهرباء عن مستوطنات إسرائيلية بعد قصف غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 05:23 مساءً - تزامناً مع تصعيد المواجهات في محيط غزة حيث أنقطعت الكهرباء في بعض المناطق في غزة ردت سرايا القدس وحركة حماس بوابل صاروايخ على مدينتي عسقلان وأشكول مما أسفر عن قطع الكهرباء في مستوطنة "اشكول" وعدة مستوطنات بالمجلس الاستيطاني، وكانت حركة حماس قد قالت أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على الشعب الفلسطيني سواء باغتيال قيادات المقاومة كما حدث مع الشهيد القائد خالد منصور أو قتل مدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وتعمد إصابة المنازل بهذه الطريقة الهمجية, مؤكدا أن هذه جرائم ترتقى إلى جرائم حرب حقيقية مكتملة الأركان

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد مسؤوليتها عن قصف القدس المحتلة وتل أبيب وقاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية كبيرة ضمن عملية "وحدة الساحات" رداً على استشهاد القائد خالد منصور وإخوانه الشهداء، ورداً على العدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس :" كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "خالد منصور" وإخوانه الشهداء، سرايا القدس توجه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مغتصبات غلاف غزة