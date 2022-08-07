السودان تدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 02:26 مساءً - أعربت السودان عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، والتي خلّفت المئات من القتلى والجرحى، في انتهاك صريح للقرارات و المواثيق الدولية.

ودعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الهجمات الجوية علي الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التصعيد و حماية المدنيين، وبذل مزيد من الجهود للوصول إلى حلول مستدامة لهذا الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية.

وجددت السودان موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.