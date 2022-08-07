بري: إسرائيل لا ترتدع إلا بلغة المقاومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 01:25 مساءً - قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مساحة الجغرافية الفلسطينية، والذي بلغ ذروته في اليومين الماضيين بحق الأطفال والنساء والآمنين في قطاع غزة ومخيماته، وقبله في جنين، هو فعل يؤكد من خلاله الكيان الإسرائيلي بكل مستوياته السياسية والأمنية والعسكرية وبالدليل الدامغ الملطخ بدماء الأطفال والأمهات أنه النموذج المتقدم لإرهاب الدولة المنظم .

وأضاف بري، تعليقاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستباحة المستوطنين صباح اليوم للمسجد الأقصى تحت مسمى”ذكرى خراب الهيكل”، “مجدداً في غفلة من الأمة ووسط صمت عربي ودولي يستبيح المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين الدم الفلسطيني في حرب إبادة تستهدف الآمنين في قطاع غزة ومخيم جباليا وخان يونس بالتزامن مع إنتهاك سافر لمقدسات المسلمين في مطلع عامهم الهجري الجديد من خلال تدنيس مسرى النبي محمد في المسجد الأقصى وباحاته كما المقدسات المسيحية في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس”.

وأكد أن “الفعل العدواني الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد بحق الشعب الفلسطيني وبحق آخر ما تبقى من أقدس مقدسات المسلمين والمسيحيين في أولى القبلتين وثالث الحرمين وبيت لحم وكنيسة المهد بقدر ما هو ذروة في الإجرام والعدوانية”، مؤكداً أن الصمت حيال العدوان الإسرائيلي على النحو القائم حاليا على المستويات كافة عربياً وإقليمياً ودولياً يعتبر تواطؤاً وقبولاً لفعل العدوان .

وتابع بري “وبالرغم من قناعاتنا الراسخة إن إسرائيل لا تفهم ولا ترتدع إلا بلغة المقاومة وبسواعد المقاومين، فإننا ومن موقعنا البرلماني ندعو الإتحاد البرلماني العربي وإتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان الأورومتوسطي إلى وقفة جادة ومسؤولة لإدانة ما ترتكبه آلة القتل الإسرائيلية وإلى تحرك عاجل لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة لحفظ آخر ما تبقى من ماء وجه للإنسانية في العالم”.