قطر تدين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، على أن هذه الممارسات الاستفزازية هي جزء من محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، وتحذر من أن تزامن هذه الاستفزازات مع العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية.