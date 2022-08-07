الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل عملياته الإغاثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - واصلت الطواقم الإسعافية والإغاثية والصحية، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عملها الإنساني في ظل تصاعد حدة الأحداث بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المحافظات الجنوبية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء ليصل إلى 31 شهيدا بينهم 6 أطفال و 4 سيدات من ضمنهم امرأة مسنة، و253 إصابة بحسب وزارة الصحة.

و تعاملت طواقم الجمعية مع 17 إصابة، وتم انتشال جثمان شهيد منذ منتصف ليلة أمس وحتى اللحظة، ليصبح إجمالي ما تعاملت معه الطواقم منذ بداية العدوان على قطاع غزة هو 112 إصابة من بينهم 35 طفلا، وانتشال 10 جثامين شهداء.

فيما قدمت طواقم التدخل النفسي الطارئ، الإسعاف النفسي الأولي لما يقارب 57 شخصا من متضرري الحرب يوم أمس، وذلك عبر متطوعي الصحة النفسية في كلا من مستشفى القدس والأمل، ومراكز الإسعاف التابعة للجمعية في قطاع غزة.