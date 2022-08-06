سفير الكويت بالأردن: حريصون على دعم مسيرة العمل العربى المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - أكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحانى حرص بلاده على دعم الجهود التي تستهدف تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والانخراط في الأنشطة التي تعزز هذه الجهود.

وقال سفير دولة الكويت لدى الاردن الجمعة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية على هامش حضوره افتتاح المخيم العربي الثاني للدليلات ومنتدى الشابات المقام في الأردن تحت شعار (نعم لنجدد العطاء) بمشاركة 10 دول عربية وتنظمه جمعية المرشدات الاردنية - إن مشاركة الوفد الكويتي المتمثل بجمعية المرشدات الكويتية تعكس الاهتمام الكويتي بوحدة الصف العربي والحرص على مسيرة العمل العربي المشترك.

وأشاد بجهود الوفد الكويتي في تمثيل بلده ونهضته في هذا المحفل الذي يجمع الشباب من عدد من الدول العربية، مشيدا بجهود الاردن في الاستضافة وايمانها التام بالتضامن العربي.

من جانبها قالت رئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي إن المخيم العربي للدليلات (المرشدات) يعد فرصة لتنمية واكساب المرشدات المعلومات والخبرات الحياتية اللازمة.وبينت أن المخيم يمثل فرصة لتنمية مهارات المشاركات بما يصب في صالح مجتمعاتهم.

وأضافت أن المخيم المقام في منطقة (جبل دبين) الأردنية يشمل برامج وفعاليات تدريبية وتثقيفية وتعليمية وترفيهية وزيارات ميدانية وتشارك فيه حوالي 150 قائدة ودليلة من 10 دول عربية.

وأوضحت أن المشاركة الكويتية في المخيم تتمثل في 3 قائدات و3 مرشدات خضعن لبرنامج تدريبي في مقر جمعية المرشدات الكويتية.