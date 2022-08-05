الذهب يغلق عند أعلى مستوى في شهر

الذهب يغلق عند أعلى مستوى في شهرارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر عند الإغلاق الليلة الماضية، مدعومة بانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الفورية لأسعار الذهب بنسبة 1.6 في المائة، إلى 1793.34 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ الخامس من يوليو مع متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية المرتبطة بالولايات المتحدة والصين.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بالجلسة الأمريكية بنسبة 1.7 في المائة أو بواقع 30.5 دولار مغلقة عند 1806.90 دولار للأوقية.

في سياق منفصل، ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.71 في المائة إلى 20.18 دولار للأوقية.

هذا، وهبط مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية) بنسبة 0.71 في المائة إلى 105.7 نقطة مما خفف من وطأة الضغوط عن المعدن النفيس.