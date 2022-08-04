الجزائر تحتفل باليوم الوطني لجيشها الشعبى وتكرم عائلات شهداء الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 06:32 مساءً - تحتفل الجزائر، اليوم الخميس، باليوم الوطني لجيشها الشعبي، وهو اليوم الذي أقره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخليدا لتاريخ تحويل جيش التحرير الوطني المقاوم للاستعمار الفرنسي إلى الجيش الوطني الشعبي للجزائر المستقلة في 4 أغسطس 1962 .



كان الرئيس الجزائري قد أعلن، خلال اجتماع، نظمه مطلع العام الجاري، بمقر وزارة الدفاع، عن قرار تخصيص يوم 4 أغسطس من كل عام يوما وطنيا للجيش، تكريما لجهوده في الدفاع عن الجزائر.

وفي السياق ذاته، وبهذه المناسبة، أشرف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، اليوم، على حفل تكريمي لمتقاعدي ومصابي الجيش .



وبحسب البيان الذي أصدرته الرئاسة الجزائرية، سيتم تكريم، خلال هذا الحفل، أيضا عائلات شهداء الواجب ومصابي الجيش في عمليات مكافحة الإرهاب.