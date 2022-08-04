البطريرك الماروني يطلب إجراء تحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 05:26 مساءً - طالب البطريرك الماروني بلبنان بشاره بطرس الراعي بإجراء تحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت البحري وخصوصا في ظل ما وصفه بتعقيدات التحقيق المحلي والعراقيل السياسية.



جاء ذلك في كلمته خلال قداس ضحايا تفجير ميناء بيروت بكاتدرائية مار جرجس بالعاصمة بيروت في الذكرى الثانية لانفجار الميناء.

واعتبر أن الجريمة قد تكون جريمة ضد الإنسانية في حال تبين أنها عمل مدبر، ومشددا على أنه لا يحق لدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيق محلي وتمنع بالمقابل إجراء تحقيق دولي.



وقال إن تجميد التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري جريمة لا تقل فداحة عن التفجير، معتبرا أنه فعل متعمد، مطالبا باستئناف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولا إلى الحقيقة، ومشددا على أنه لا اتهام لأحد ولكن الجميع يريدون معرفة الحقيقة.